国民的スーパースターで「ミスタープロ野球」の愛称で親しまれた巨人・長嶋茂雄（ながしま・しげお）終身名誉監督が３日午前６時３９分、肺炎のため東京都内の病院で死去した。８９歳だった。巨人、そして日本球界の象徴だった偉大な先人の訃報を受け、巨人・阿部慎之助監督（４６）が沈痛な思いを語った。「神様というのか分からないですけど、そのような存在でしたし、誰もが認める野球人だったんじゃないかなと思います。