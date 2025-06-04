国民的スーパースターで「ミスタープロ野球」の愛称で親しまれた巨人・長嶋茂雄（ながしま・しげお）終身名誉監督が３日午前６時３９分、肺炎のため東京都内の病院で死去した。８９歳だった。侍ジャパン前監督の日本ハム・栗山英樹ＣＢＯ（６４）は球団を通じてコメントし、長嶋さんへの深い感謝を表した。日本代表を指揮した２３年ＷＢＣの時に受け取ったメッセージが「強く記憶に残っています」と述懐。「『野球というスポ