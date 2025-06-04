NHKは3日、26年前期連続テレビ小説「風、薫る」で、上坂樹里（19）がヒロインを務めると発表した。朝ドラ初出演。明治期の看護師が題材のバディ物語で、1月に発表した、もう1人の主人公を演じる見上愛（24）と共にダブルヒロインで届ける。今春のオーディションで2410人の中から決定。「この場に立たせていただいていることが夢のようです」と涙し「『朝ドラのヒロインになる』と言い続けてきたので、かなえられて幸せですし、とっ