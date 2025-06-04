KinKi Kids¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬3Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë ¡Ø¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥Æ¥¤¥ë -µ³»ÎÊª¸ì-¡ÙARENA LIVEÀ½ºîÈ¯É½¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÖ¤ä¤«¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¾Ð´é¤Ç¼Ì¿¿¤Ë±þ¤¸¤¿Æ²ËÜ¸÷°ì¡õ°æ¾åË§Íº¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡ÙÆüËÜ½é±é¡¢¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥±¥¢¡¼¥É±é½Ð¤Îº£ºî¤Ï2018Ç¯¤Ë½é±é¤µ¤ì¡¢20Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤·¤Æ¾å±é¡£21Ç¯¤ËÄë¹ñ·à¾ì¤Û¤«3ÅÔ»Ô¤ò¤á¤°¤ê¡¢Äë·à¤¬ºÆ³«È¯¤Î¤¿¤áµÙ´Û¤È¤Ê¤Ã¤¿