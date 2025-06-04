【日本海軍 航空母艦 飛鷹 “マリアナ沖海戦”】 6月4日 発売 価格：25,300円 ハセガワは、プラモデル「日本海軍 航空母艦 飛鷹 “マリアナ沖海戦”」を6月4日に発売する。価格は25,300円。 本商品は、対空兵装が強化された、マリアナ沖海戦時の姿を1/350スケールで再現したプラモデル。艦載機は零戦52型、零戦21型、天山が各3機ずつ付属する。 【製品仕様】 第3艦
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