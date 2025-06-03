µð¿Í½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬3Æü¸áÁ°6»þ39Ê¬¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤¿¡£89ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¡þ¡þ¡þµ­¼ÔÀ¸³è40¼þÇ¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÃ´Åö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ´¤ì¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼Ä¹ÅèÌÐÍº¤ÎÈÖµ­¼Ô¤È¤·¤Æ¼èºà¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢°ì½ï¤Ë¼èºà¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£º£¤«¤é37Ç¯Á°¤Î1988Ç¯¡Ê¾¼63¡Ë¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î¡ÈÀ¤³¦¤Î¥¨¥ª¥­¡ÉÀÄÌÚ¸ù¤µ¤ó¡Ê82¡Ë¤ÎÈÖµ­¼Ô¤È¤·¤ÆÁ´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó¤ò¼èºà¤·¤¿¡£ÊÆPGA