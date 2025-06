永井“ホトケ”隆&山岸潤史が、ユニット初となるビルボードライブ横浜公演を9月1日に開催する。 (関連:【画像あり】永井“ホトケ”隆&山岸潤史によるビルボードライブ横浜公演に出演する上田正樹、Yoshie.N) 本公演は、2024年にリリースした初のデュオアルバム『... still in love with Blues』のLP盤リリースを記念したもの。スペシャルゲストとして、同作に参加している上田正樹とYoshie.Nが