■「10代の皆さんには、ひたすら楽しんでほしいし、思い出をたくさん作ってほしい」(賀喜遥香) 6月3日、『マイナビ 閃光ライオット 2025 produced by SCHOOL OF LOCK!』応援アンバサダー プレス発表会が実施され、応援アンバサダーに就任した乃木坂46の賀喜遥香、井上和がギターとマイクを持って登壇。10代の若者へエールを送った。 TOKYO FM『SCHOOL OF LOC