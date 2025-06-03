15Ç¯Á°¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤Î¸µ·Ù»¡´±¤ÎÃËÀ­¤ò½Æ·â¤·¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡¢Æ»¿Î²ñ´´Éô¤ÎÃË¤é2¿Í¤Î½é¸øÈ½¤¬3Æü¡¢³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÌÛÈë¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤ÏÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£ »¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡¢Æ»¿Î²ñ¤Î´´Éô¡¢Äé½¤Ê¿Èï¹ð¡Ê71¡Ë¤ÈÆ»¿Î²ñ·Ï¤ÎÁÈ´´Éô¡¢Ëö¾¾ÂçÊåÈï¹ð¡Ê45¡Ë¤Ç¤¹¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï15Ç¯Á°¤Î2010Ç¯2·î¡¢Ê¡²¬¸©ÂçÌÚÄ®¤Ç¡¢Åö»þ¡¢ÂÐÎ©¹³ÁèÃæ¤À¤Ã