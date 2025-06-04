Stephen CulpSuzanne McGee[ニューヨーク ３０日 ロイター] - トランプ大統領の２期目が始まって４か月が経過した。同氏は「ＭＡＧＡ（米国を再び偉大に）」「ＤＯＧＥ（政府効率化省）」「ＭＡＨＡ（米国を再び健康に）」といった目を引く略語を好んでおり、市場関係者は自らも略語を編み出して取引現場で広く使い始めている。これらの造語は特定の投資戦略を示すものではないが、トランプ政権下の市場で重要とされるボラテ