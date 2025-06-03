現金の保管方法として、タンス預金をしている人も多いのではないでしょうか。しかし、タンス預金にはさまざまなリスクがあるため、安全な金融資産に移行することをおすすめします。本記事では、タンス預金の残高やリスク、安全な金融資産を解説します。 家計が保有する金融資産は「現金」が「105兆円超」 日本銀行が公表している「資金循環統計 全体版（2024年第4四半期）」によると、家計が保有する金融資産の現金が105