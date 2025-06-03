◆米大リーグドジャース―メッツ（２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２日（日本時間３日）、本拠地・メッツ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１点を追う９回１死一、三塁で迎えた５打席目は守護神のディアスと対戦し、サヨナラのチャンスで同点の左犠飛を放った。メッツの先発はポール・ブラックバーン投手（３１）。２２年には本塁打も放っていたが、