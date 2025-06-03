ビックカメラは、対象店舗でスマホ決済サービス「au PAY」の支払いに利用できる最大5％オフクーポンの配布を始めた。期間は6月30日まで。 期間中、ビックカメラの対象店舗で1回につき1000円（税込）以上、au PAY（コード支払い）で支払う際に使えるクーポンをau PAYアプリ上で配布している。割引率は5％で、割引上限は2000円まで。ひとつのau IDにつき1回まで取得できる。ビックカメラアウトレッ