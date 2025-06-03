“ミスタープロ野球”として親しまれた読売巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんが、6月2日午前6時39分、肺炎のため東京都内の病院で亡くなった。89歳。訃報を受け、スポーツ総合誌『Sports Graphic Number』を発行する文藝春秋は、追悼特集号『NumberPLUS 長嶋茂雄』（仮）を26日に緊急刊行することを発表した。【写真】長嶋さんの歴史『Number 緊急増刊 November 1980』〜長嶋さんは、読売ジャイアンツのスター選手として一時代