プロ野球巨人での現役時代に一時代を築き「ミスタープロ野球」と呼ばれた国民的なスター選手で、現役引退後は2度にわたって巨人監督を務めた長嶋茂雄（ながしま・しげお）さん（現巨人終身名誉監督）が3日午前6時39分、肺炎のため東京都の病院で死去した。89歳。2000年に宮崎市で行った巨人のキャンプでは、長嶋監督が久しぶりに着用した背番号「3」をお披露目。全国のファンが詰めかけ、「長嶋特需」に沸く宮崎の様子がコラム