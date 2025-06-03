プロ野球の巨人の三塁手として活躍し、引退後は巨人の監督を2期15年にわたって務めた巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄（ながしま・しげお）さんが3日午前6時39分、都内の病院で肺炎のため死去したと読売新聞グループ本社、読売巨人軍などが発表した。89歳だった。巨人の2軍は川崎市のジャイアンツ球場での練習前に室内練習場で、桑田2軍監督、川相2軍野手総合コーチ、長野らが黙とうを捧げた。川相コーチは昨年、長嶋氏が何度も