2025年6月2日、イーロン・マスク氏が立ち上げた脳インプラント企業のNeuralinkと競合するスタートアップ「Paradromics」が、初めてブレイン・コンピュータ・インタフェース(BCI)を人間に埋め込むことに成功したと発表しました。Paradromics Completes First-In-Human Recording with the Connexus® Brain-Computer Interfacehttps://www.paradromics.com/news/paradromics-completes-first-in-human-recording-with-the-conne