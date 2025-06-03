¥â¥Ç¥ë¤Î»³ÅÄÍ¥¡Ê40¡Ë¤¬¡¢¼«Âð¤Ç²ÙÂ¤¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤ß¤¿¤¤¤ÈÏÃÂê¤Î¹ëÅ¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¹­¡¹¤È¤·¤¿¼«Âð¥­¥Ã¥Á¥ó¤ÇÎÁÍý¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤Ç¥¿¥ª¥ë¤ä¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤­¤¿»³ÅÄ¡£¡Ö¹âµé¥Û¥Æ¥ëÊÂ¤ß¡×¡Ö¤¹¤Æ¤­¤Ê¶õ´Ö¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£6·î1Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖpackingÆ°²è¡£ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»É½«¤¬¤¢¤ë¥Ý¡¼¥Á¤Ï¡¢Ãæ¿È¤¬¤¹¤°¤ËÊ¬¤«