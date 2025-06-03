Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¾åºä¼ùÎ¤¤µ¤ó¡á3Æü¸á¸å¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHKÊüÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼NHK¤Ï3Æü¡¢2026Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Î2¿ÍÌÜ¤Î¼ç±é¤¬¾åºä¼ùÎ¤¤µ¤ó¡Ê19¡Ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤â¤¦1¿Í¤Î¼ç±é¤ÏÇÐÍ¥¤Î¸«¾å°¦¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¡¢À¾ÍÎ¼°¤Î´Ç¸î³Ø¤ò³Ø¤ó¤À¡Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹¡ÊÀµµ¬¤Ë·±Îý¤µ¤ì¤¿´Ç¸î»Õ¡Ë¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Âç´ØÏÂ¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚ²í¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£¾åºä¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸