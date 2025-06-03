【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２日（日本時間３日）、本拠地でのメッツ戦に１番指名打者で出場し、０―２の七回に３試合ぶりの本塁打となる２３号ソロを放ったのに続き、九回に左翼へ同点の犠飛を放った。ドジャースは延長十回に２点を勝ち越され、その裏はパヘスの適時打で１点を返すにとどまり、３―４で敗れた。