株式会社リコーは、ビジネス向けの360°カメラ「RICOH360 THETA A1」を8月上旬に発売する。土木業などでの利用を想定し、防塵防滴・耐高温設計を採用した。 「RICOH THETA」は、2つの円周魚眼カメラにより、360°全エリアの記録を可能にした360°カメラの老舗ブランド。このたびブランド名を「RICOH THETA」から「RICOH360 THETA」へと変更し、リコーが手がける360°カメラとクラウドサービスを組み合わせた