¼Ö¤ÎÇÓ¥¬¥¹¤Ç¤¼¤ó¤½¤¯¤Ê¤É¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´µ¼Ô¤ª¤è¤½160¿Í¤¬¹ñ¤È¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ËÇå½þ¤òµá¤á¤¿¿½¤·Î©¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ¤Î¡Ö¸ø³²ÅùÄ´À°°Ñ°÷²ñ¡×¤Ï¿½¤·Î©¤Æ¤òÂà¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤Ï¡¢¤¼¤ó¤½¤¯¤Ê¤É¤Î´µ¼Ô¤ª¤è¤½160¿Í¤¬1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é¤Î¼Ö¤ÎÇÓ¥¬¥¹¤Ë¤è¤ëÂçµ¤±øÀ÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¼¤ó¤½¤¯¤Ê¤É¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ÖµßºÑÁ¼ÃÖ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤È¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼7¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê100Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òµá¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿½¤·Î©¤Æ