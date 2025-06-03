コピス吉祥寺は2025年6月7日(土)〜6月8日(日)の2日間、東京都産野菜とハーブをテーマにしたマルシェイベント「農toハーブのマルシェ」を、コピス吉祥寺屋外スペースGREENING広場にて開催します。 コピス吉祥寺「農toハーブのマルシェ」  ・開催日時：2025年6月7日(土)〜2025年6月8日(日)各日11:00〜18:00・開催場所：コピス吉祥寺A館3階GREENING広場・入場料：無料・主催：コピス吉祥寺 ※販売予定の商