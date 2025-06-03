「グランピングカフェ＆BBQ “たき火”」は、2025年5月30日(金)より、新たに日帰り専用BBQプランの提供を開始します。 グランピングカフェ＆BBQ “たき火”「日帰り専用BBQプラン」 【プラン概要】・プラン名： 那須高原和牛ステーキの極みバーベキュープラン・提供開始日： 2025年5月30日(金曜日)〜・利用可能時間： 11:00〜21:00(17時以降は事前予約制)・基本料金： 6,800円(税込)／1名(2名様より利用