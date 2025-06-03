インスタで「心よりご冥福をお祈りいたします」…自己最多62発ペース【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間3日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、本拠地で行われたメッツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、第4打席に3試合ぶりの23号ソロを放った。豪快な一発に球場は大興奮に包まれた。初回の第1打席、3回の第2打席は空振り三振に倒れた。0-2の5回2死一、二塁と一発逆転の好機で迎えた第3打席