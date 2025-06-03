µð¿Í¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¡áÊóÃÎ¿·Ê¹¼ÒµÒ°÷¡á¤¬£³Æü¸áÁ°£¶»þ£³£¹Ê¬¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤¿¡££¸£¹ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬ÀÄ½Õ»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¤ÎÎ©Âç¤Ç¤Ï¡¢£´Æü¤Ë¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¤Î½Õµ¨¥ê¡¼¥°ÀïÍ¥¾¡·èÄêÀï¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÊÄ²ñ¼°¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÁÓ¾Ï¤ò¤Ä¤±¤Æ½ÐÀÊ¤Î¾å¡¢¹Ô¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÎÂç¤Ê¤ëÀèÇÚ¤Ø¡¢Î©Âç¥Ê¥¤¥ó¤âÄ¤°Õ¤ò¼¨¤¹¡£