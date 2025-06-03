中日は３日、巨人・長嶋茂雄終身名誉監督の訃報に接し、加藤宏幸球団社長オーナー代行と井上一樹監督のコメントを発表した。加藤球団社長は「選手として、監督として、プロ野球界を太陽のように照らす存在でした。中日ドラゴンズの球団史に残る場面にも立ち会っていただきました」と感謝した。１９７４年には、中日が巨人の１０連覇を阻止。長嶋さんが「国民的行事」と呼んだ９４年の同率首位での最終戦「１０・８」にも触れ「