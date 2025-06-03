巨人の長嶋茂雄終身名誉監督＝報知新聞社客員＝が、２０１３年に国民栄誉賞を受賞した際に、スポーツ報知紙面で特集した「私だけが知る長嶋茂雄」を再録。ＯＮとして時代を築いた王貞治氏が盟友について語った場面を抜粋した。（肩書、敬称などは当時のまま）◆王さん「長嶋さんはイチロー」―プロ野球界をともに引っ張ってきた長嶋さんが国民栄誉賞を受賞。「国民みんなが喜んでいるんじゃないかな。長嶋さんの存在は日本の