◆国際親善試合日本１―２ブラジル（２日、ブラジル・サンパウロ）ＦＩＦＡランク５位のサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は、同８位のブラジル女子代表とアウェーで対戦し、１―２で逆転負けした。５月３０日（日本時間３１日）に行われた第１戦（１●３）に続いて、２年後の女子Ｗ杯開催地で連敗をした。後半開始１分もたたないうちにＭＦ清家貴子が先制弾を沈めたが、同９分にＤＦ石川璃音のオウンゴールで同点。同