image : KDDI 渋谷カルチャーが“おトク”を連れて、全国縦断中。日常の買い物にテックの視点を忍ばせる、KDDIの「Pontaパス」。その“あげすぎ精神”を全国に届ける「ポンポンあげすぎトラックキャラバン」が、2025年5月29日、渋谷の北谷公園をスタート地点に走り出した。 image : KDDI このキャラバンは、Po
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