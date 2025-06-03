3人組ポップロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」の大森元貴さんが2025年6月2日、「2025年の我々にとって大きな影響を与えるであろう改訂」について、Xで思いを明かした。「『所有』と『接触』を組み合わせた総合チャート」大森さんは2日、Xで「こういうのは触れ方がわからないけども、個人的な見解を」と切り出した。大森さんが直前にリポストしていたのは、ビルボード・ジャパンが2日に公開した「Billboard JAPANチャート、リカレン