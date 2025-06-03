メディアンの加藤茶さん（82）の妻で、タレントの加藤綾菜さん（37）が2025年5月31日、自身のインスタグラムを更新し、初夏らしい最近のコーディネートを披露した。2人は、綾菜さんが23歳だった2011年、加藤茶さんとは45歳という年齢差で結婚した。「インナーケアを忘れたら美は遠のくねー」加藤さんは「一足早くショートパンツ履いてみたよん」といい、「少し寒かったけど夏にむけてショートパンツ購入！」「ピラティスとヨガ