メジャーリーグは2日（日本時間3日）、先週の週間MVPを発表。ア・リーグからは、本塁打王争いで両リーグトップに立つカル・ローリー捕手（マリナーズ）に加えてジュニオール・カミネロ内野手（レイズ）が同時受賞。ナ・リーグはクリスチャン・イエリッチ外野手（ブルワーズ）が選出された。米データ会社『OptaSTATS』は、先週6本塁打と猛打を振るったロー