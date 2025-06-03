【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■海外アーティストによる「アルバム通算1位獲得作品数」歴代1位記録を自己更新！ SEVENTEENの5thアルバム『HAPPY BURSTDAY』が、6月3日発表の最新オリコン週間アルバムランキング（6月9日付）にて初登場1位を獲得した。 初週売上45.7万枚は、海外アーティストで2025年度最高初週売り上げを記録。12thミニアルバム『SPILL THE FEELS』に続いて10作連続、通算14作目の1位獲