RIZINライト級GP2019で優勝した35歳トフィック・ムサエフ（アゼルバイジャン）のUFCデビュー戦の対戦相手が発表され、ファンから注目を集めている。 ■決定率が高いもの同士の“瞬き厳禁”な戦いに期待 UFCの地域公式インスタグラム『UFC Eurasia』は6月21日（日本時間22日）に開催されるアゼルバイジャン大会で、「ムフトベク・オロルバイvs.トフィック・ムサエフ」の対戦カードを画像付きで発表。 27歳の対戦相