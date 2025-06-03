BTSやSEVENTEENを擁するHYBEの傘下レーベル・YX LABELSが手がける新世代J-POPボーイズグループ・aoenが27日、都内で「Debut Single『青い太陽 （The Blue Sun）』リスニングパ【写真】青に染まったリフレッシュメントも登場！リスニングパーティーの模様ーティー」を開催した。会場内には、Debut Single収録の「青い太陽（The Blue Sun）」「Blue Flame」「Circle Ring」「FINISH LINE〜終わりと始まりの〜」をじっくり聴ける