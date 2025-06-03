コロプラは、MIXIと共に取り組んでいるスマートフォン＆PC向けゲーム『フェスバ+』について、温浴施設「極楽湯」とのタイアップチップを6月2日より期間限定での配布を開始したことを発表した。 【画像】ドロースキル使用時、心地よい演出が表示される!?極楽湯タイアップ限定チップのオリジナルイラスト 「極楽湯」をイメージした温泉モチーフのオリジナルイラストを使用した限定ウェポンチ