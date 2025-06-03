◆１９５８年６月２２日（川崎）＝第１試合現役時代の長嶋茂雄さんは、抜群の勝負強さでファンの記憶に刻まれる名場面を数多く残してきた。公式戦２１８６試合、日本シリーズ６８試合の中から、ベースボール・アナリストの蛭間豊章記者が１２試合のメモリアルゲームを厳選した。◇◇◇◇１４試合続けて本塁打が不発、打率も３割を切っていたが、第１打席に左前に８打席ぶりに安打を放つと３回２死、一、三塁のチ