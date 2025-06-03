俳優の中村昌也が、1日に配信されたABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園』に出演し、離婚後に6年間交際した女性がいたことを明かした。左から中村昌也、ふうか○中村昌也がギャルモデルのシングルマザーと宮古島デートへ同番組は、“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。この日の第4話では、第1話から第3話が反響を呼んだ恋愛リアリティ企画「ママも、恋してイイですか?」(以下「ママ恋」)の特別編を配信し、