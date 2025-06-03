３日が最終回の多部未華子主演のＴＢＳ系ドラマ「対岸の家事〜これが、私の生きる道…」に?追い風?が吹き、番組最高視聴率フィニッシュの可能性も出てきた。Ｘ（旧ツイッター）では、「最終回、絶対リアルタイムで見る！」「とにかくリアタイ」と同時視聴に触れた投稿がチラホラ。配信でなく地上波放送を生で見る個人や世帯が増えれば、視聴率に反映される。同ドラマには同じ火曜午後１０時枠のＮＨＫドラマ「しあわせは食べ