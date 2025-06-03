新日本プロレスは３日、フリーダムズの葛西純（５０）が２４日後楽園ホール大会でＩＷＧＰジュニアヘビー級王者のエル・デスペラードに挑戦することを発表した。互いにリスペクトを示している両雄は、今年３月のバーブ佐々木レフェリー２５周年大会（後楽園）で竹田誠志を加えた３ＷＡＹデスマッチで対戦。葛西がデスペラードからピンフォール勝利を収めた。さらに５月２日のフリーダムズ後楽園大会では葛西＆杉浦透とデスペラ