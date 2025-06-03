¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/03¡Û´Ú¹ñ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ASTRO¡Ê¥¢¥¹¥È¥í¡Ë¤ÎJINJIN¡Ê¥¸¥ó¥¸¥ó¡Ë¤ÎÆþÂâ¤¬ÌÈ½ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£2Æü¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛASTRO¡¢¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥é¥­¡õ¥à¥ó¥Ó¥ó¤µ¤ó²Ã¤ï¤Ã¤¿¡È´°Á´ÂÎ¡É¥·¥ç¥Ã¥È¢¡ASTRO¥¸¥ó¥¸¥ó¡¢Ê¼ÌòÌÈ½ü¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤Îfantagio¤Ï¡¢¥¸¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Ë´Ø¤¹¤ë·ò¹¯ÌäÂê¤ÇÊ¼Ì³Ä£¤ÎÀµÌ©¿ÈÂÎ¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢Ê¼Ìò¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ