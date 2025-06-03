【モデルプレス＝2025/06/03】timelesz（タイムレス）の松島聡、橋本将生、猪俣周杜が6月2日、ラジオ番組「レコメン！」（文化放送／毎週月〜木曜よる10時〜）内の番組「timeleszのQrzone」（文化放送／月曜深夜0時5分〜）に出演。第2回「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS in JAPAN Presented by ZOZOTOWN」（以下「ASEA 2025」）出演を振り返った。【写真】新体制timelesz、ファンの前で3曲連続パフォーマンス◆猪俣周杜「ASEA2025」