小泉今日子と中井貴一のダブル主演するドラマ「続・続・最後から二番目の恋」（フジテレビ系）の第8話が、2日に放送された。（※以下、ネタバレあり）。長倉万理子（内田有紀）は新たに月9ドラマの企画書に取り組んでいた。それは万理子が吉野千明（小泉）へ抱いてきた「想い」をテーマにした、彼女が書く初めてのオリジナルの物語だった。一方、水谷典子（飯島直子）は一人暮らしの寂しさに気持ちが沈んでいた。自宅には夫