【緒山みはり ニートTシャツ Ver.】 11月 発売予定 価格：22,000円 コトブキヤは、フィギュア「緒山みはり ニートTシャツ Ver.」を11月に発売する。価格は22,000円。 本商品は、アニメ「お兄ちゃんはおしまい！」に登場する「緒山みはり」を、元・お兄ちゃんのまひろが愛用しているTシャツを着た姿で立体化したもの。 オーバーサイズのTシャツは