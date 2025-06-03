内閣府の「令和6年版高齢社会白書」によると、65歳以上の人の死因では、老衰を除けば悪性新生物（がん）や心疾患、脳血管疾患が多くなっています。そうした状況のなか、高齢者の異状死の特徴を研究しているのが、法医学者の高木徹也さんです。今回は高木さんの著書『こんなことで、死にたくなかった: 法医学者だけが知っている高齢者の「意外な死因」』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。【書影】5000体以上を検死・解剖