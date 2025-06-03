元巨人の角盈男さんが３日、テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）に生出演し、この日午前６時３９分、肺炎のため都内の病院で死去した巨人の長嶋茂雄終身名誉監督＝報知新聞社客員＝を追悼した。角さんは、長嶋さんが監督時代の１９７６年のドラフト会議で３位指名を受け巨人に入団。７８年に新人王を獲得し長嶋さんの第一次監督時代を支えた伝説のストッパー。スタジオで長嶋さんを「
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