バスケットボールのＢ１レバンガ北海道は３日、パリ五輪男子日本代表の富永啓生（２４）とが選手契約を締結したと発表した。９日に札幌市内で入団会見を行う予定。富永は１８８センチ、８１キロのシューティングガード（ＳＧ）。愛知・桜丘高から米レンジャー短大に進み、全米大学体育協会（ＮＣＡＡ）１部のネブラスカ大に編入した。日本代表としては、２０２１年東京五輪に３人制代表で出場。２３年Ｗ杯、昨年のパリ五輪に