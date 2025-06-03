プロ野球の巨人の監督を2期15年にわたって務めた巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄（ながしま・しげお）さんが、3日午前6時39分、肺炎のため、都内の病院で亡くなった。89歳だった。葬儀・告別式は近親者のみで行うという。宇宙飛行士の野口聡一さん（60）が同日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「長嶋茂雄巨人軍終身名誉監督のご訃報に接し、衷心よりお悔やみ申し上げます」と、野口さんが長嶋さんの肩に手をあて、笑顔で撮影した2