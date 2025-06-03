巨人の長嶋茂雄終身名誉監督の死去を受け３日、タレントのビビる大木がスポーツ報知の取材に応じ、追悼した。熱烈なＧ党である大木はＴＢＳ系「ラヴィット！」生放送中に長嶋さんの訃報に接したといい、「バラエティ中に知るミスターの訃報というはなんというか…こらえながらでした。巨人の歴史がひとつ終わったというか、切り替わったといいますか…そんな方を失いましたね」と悼んだ。長嶋さんが引退した１９７４年に生ま